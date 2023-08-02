"Летели над домами жителей": Польша усилит границу после случая с двумя белорусскими вертолетами

По информации журналистов, которые приводят свидетельства очевидцев, вертолеты залетели примерно на 3 км в польское воздушное пространство. Они находились на высоте 200-300 м над домами и иногда опускались до нескольких десятков метров над землей.

Минобороны Польши увеличит численность солдат вдоль границы с Беларусью после того, как во вторник, 1 августа, два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщает CNN.

По данным ведомства, 1 августа два белорусских вертолета, которые участвовали в учениях вблизи границы, нарушили воздушное пространство страны.

Белорусские вертолеты в Польше

Свидетели говорят, что белорусские вертолеты "пролетели над домами людей" в районе села Грудки примерно в двух километрах от Беловежа.

Маршрут белорусских вертолетов в Польше

Они залетели примерно на три километра в воздушное пространство страны и находились на высоте 200-300 метров над домами местных жителей.

По словам некоторых свидетелей, иногда они опускались на высоту до нескольких десятков метров над землей.

Граждане страны задаются вопросом о том, почему вертолетам белорусских ВВС позволили беспрепятственно находиться в воздухе, и при этом не сработали системы ПВО.

Они находились на крайне малой высоте, что затрудняет обнаружение с помощью радаров, сообщили польские военные.

В этой связи Мариуш Блащак распорядился об увеличении численности военнослужащих у границы и переброске дополнительных сил и средства, в т.ч. боевых вертолетов.

Польша также проинформировала представителей НАТО об этом случае и вызвала временного поверенного в делах Беларуси в МИД для объяснения.

Напомним, что кадры с белорусскими вертолетами в Польше опубликовала в соцсетях фотограф Элиза Ковальчик.

Также сообщалось, что, по словам белорусского политика Александр Лукашенко, ЧВК "Вагнер" не "простит" полякам поставки оружия в Украину.