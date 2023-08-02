Иран готов производить БПЛА Shahed в Беларуси: аналитики ISW назвали выгоду для Тегерана

Производство дронов-камикадзе может располагаться в городе Гомель, где для этого уже есть существующее предприятие. Это значительно облегчит путь доставки для России.

Иран занялся серьезной подготовкой к тому, чтобы запустить новый завод по производству дронов-камикадзе Shahed на территории Беларуси и Российской Федерации одновременно. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 1 августа.

По информации аналитиков, страны занялись вопросом крайне серьезно, ведь такое решение поможет Москве нарастить количество дронов-камкадзе, которые используются для ударов по мирным украинским городам, а вот у Тегерана своя выгода — финансовая.

31 июля министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин встречался с министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштиани, где они говорили о создании такого завода на территории Беларуси.

Иранские инженеры уже изучали возможность того, чтобы открыть такое производство в городе Гомель на территории одного из уже существующих заводов.

При этом, в начале лета в Соединенных Штатах Америки заявляли, что такое же предприятие Иран поможет строить в Елабуге Российской Федерации.

"Тесное сотрудничество Ирана с Беларусью и Россией может быть частично связано с тем, что Иран подписал долгосрочные стратегические соглашения с этими странами", — говорится в сообщении.

Если это произойдет, Москва значительно облегчит логистические проблемы, ведь вооружение не придется долго ждать и потом перевозить — заводы будут находиться в относительной близости к фронту.

Напомним, 6 июля сообщалось, что в Татарстане, в городе Елабуга, уже собирают иранские дроны-камикадзе Shahed и завозят туда специалистов. БПЛА в РФ делают из уже готовых комплектующих, но вскоре россияне планируют наладить производство собственных комплектующих и боеголовок.