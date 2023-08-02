ВСУ выбили россиян с позиций под Авдеевкой: в Генштабе сообщили об успехах на фронте (карта)

ВС РФ, по данным командования, безуспешно ведут наступательные операции на нескольких направлениях фронта.

Бойцы Вооруженных сил Украины выбили российских оккупантов с позиций поблизости Авдеевки в Донецкой области. Контрнаступление продолжается. Об этом заявил спикер Генерального штаба Павел Ковальчук, передает Telegram-канал Military Media Center 2 августа.

По его словам, украинские военные на фронте пресекают все попытки российских войск захватить новые территории и в то же время продолжают продвижение на многих участках фронта.

"В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынуждено отошел с позиций в районе южнее Авдеевки", — говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали о новых успехах ВСУ на Донбассе Фото: DeepStateMAP

Отдельно было затронута тема Бахмутского направления. Там украинские военные также продолжают вести наступательные действия чуть южнее непосредственно Бахмута.

Россия также пытается там наступать, чтобы вернуть утраченные территории, но никаких успехов не зафиксировано.

"Противник осуществил безуспешные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки, а также северо-западнее Курдюмовки", — пишет Петр Ковальчук.

В Генштабе рассказали о новых успехах ВСУ на Донбассе Фото: DeepStateMAP

На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны сдерживают наступление российских оккупантов. Успехов они не имеют.

В Генштабе рассказали о новых успехах ВСУ на Донбассе Фото: DeepStateMAP В Генштабе рассказали о новых успехах ВСУ на Донбассе Фото: DeepStateMAP

Напомним, 1 августа заместитель командующего Восточной группировки войск ВСУ по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый заявлял, что ВС РФ пытаются перехватить инициативу на Купянско-Лиманском направлении. Несмотря на все усилия им не удалось достичь ни одного серьезного успеха. Зафиксированы лишь потери.