Мощные взрывы прогремели в Крыму: движение по мосту ограничили, поднимается дым (фото)
По сообщениям местных жителей, взрывы слышали в Гвардейском, Новофедоровке и Симферополе. Россиянам пришлось применить средства ПВО.
В Крыму сообщают о мощных взрывах. Об это 2 августа пишет местный проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".
Согласно сообщениям местных жителей, взрывы слышали в Симферополе и в Гвардейском. В поселке Новофедоровка сообщается о работе российской ПВО.
Жители поселка Гвардейское поделились фото, на котором видно как поднимается столб дыма.
Позже также стало известно, что местные "власти" ограничили автомобильное движение по Крымскому мосту.
Отметим, что на момент публикации материала представители оккупационной администрации Крыма не комментировали случившееся.
Напомним, 1 августа сообщалось, что в оккупированном Крыму под Севастополем прогремел взрыв. Местные жители предположили, что "прилетело" в склад с БК оккупантов.
Напомним также, что Минобороны России 1 августа сообщило о "безуспешной" атаке 3-х морских дронов на патрульные корабли Черноморского флота. При этом стало известно, что один из кораблей запросил эвакуацию пострадавших.