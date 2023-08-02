Мощные взрывы прогремели в Крыму: движение по мосту ограничили, поднимается дым (фото)

По сообщениям местных жителей, взрывы слышали в Гвардейском, Новофедоровке и Симферополе. Россиянам пришлось применить средства ПВО.

В Крыму сообщают о мощных взрывах. Об это 2 августа пишет местный проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер".

Согласно сообщениям местных жителей, взрывы слышали в Симферополе и в Гвардейском. В поселке Новофедоровка сообщается о работе российской ПВО.

Жители поселка Гвардейское поделились фото, на котором видно как поднимается столб дыма.

Фото: Крымский ветер

Позже также стало известно, что местные "власти" ограничили автомобильное движение по Крымскому мосту.

Отметим, что на момент публикации материала представители оккупационной администрации Крыма не комментировали случившееся.

Напомним, 1 августа сообщалось, что в оккупированном Крыму под Севастополем прогремел взрыв. Местные жители предположили, что "прилетело" в склад с БК оккупантов.

Напомним также, что Минобороны России 1 августа сообщило о "безуспешной" атаке 3-х морских дронов на патрульные корабли Черноморского флота. При этом стало известно, что один из кораблей запросил эвакуацию пострадавших.