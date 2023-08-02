Армия РФ получила партию модернизированных МиГ-31: в Воздушных силах отреагировали

В РФ заявили, что самолеты прошли ремонт и модернизацию, которая якобы расширила их возможности. Однако в Воздушных силах сомневаются, что они приобрели новые возможности.

Российской армии передали партию отремонтированных и модернизированных самолетов МиГ-31. Однако по мнению спикера Командования Воздушных сил Юрия Игната, речь идет не о модернизации, а о количестве. Об этом он сказал в комментарии для LIGA.net.

Нижегородский авиационный завод "Сокол" передал Министерству обороны РФ партию истребителей-перехватчиков МиГ-31. Заявляется, что они сохранили свои характеристики и дополнительно получили более широкие возможности. Какие именно расширенные возможности получил самолет не уточняется, но утверждается, что модернизация является "одной из основных компетенций и важнейшим направлением деятельности предприятия". Вместе с тем пропагандисты добавили, что самолет "не имеет аналогов в мире".

Юрий Игнат заявил, что вряд ли самолеты прошли какую-то модернизацию. По его словам, скорее речь идет о том, что оккупанты увеличили количество самих самолетов. И этот факт может быть "неприятным".

Добавим, что именно из-за взлета МиГ-31 в Украине часто раздается тревога. Некоторые самолеты являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал", которые трудно сбивать.

Напомним, 4 июля в районе Камчатки потерпел крушение российский истребитель МиГ-31, экипаж смог спастись.

26 апреля росСМИ также писали, что в Мурманской области РФ разбился истребитель МиГ-31.