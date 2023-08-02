"Работают 24/7": Залужный показал работу РСЗО Vampire на передовой (видео)

РСЗО Vampire — это чешский аналог советского "Града" с некоторыми изменениями в шасси и управлении. Машина стоит на вооружении бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Экипажи реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire действуют на передовой в режиме 24 на 7. Об этом сообщается на официальной странице главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного в телеграме.

В составе 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко есть РСЗО Vampire — это чехословацкий аналог советской установки "Град". Она так же имеет 40 направляющих для реактивных снарядов. В публикации Залужного говорится о том, что пусковая может запускать боеприпасы как залпом, так и единичными выстрелами.

Управление установкой RM-70 происходит изнутри кабины, но есть возможность дистанционного запуска с помощью переносного устройства.

"Это зверь. Это реально зверь-машина. Когда делает залп полным пакетом, то впечатление просто не передать", — отмечает топогеодезист машины Иван.

По словам артиллериста Павла, при получении координаты цели он смотрит на планшет со специальным ПО, откуда он сможет атаковать цель. После этого они едут на позицию и запускают реактивные снаряды по врагу.

По данным СМИ, Украина получила 20 установок РСЗО Vampire из Чехии.

Напомним, 15 мая чешские волонтеры собрали 2,3 млн долларов, чтобы приобрести для Украины РСЗО RM-70 и 365 снарядов для них.