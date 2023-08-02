Мобилизация в Украине: юрист объяснил, могут ли военкомы заполнить повестку перед вручением

Постановлением Кабмина №1487 утвержден новый образец повестки, которая заполняется и подписывается начальником ТЦК. По словам адвоката Романа Симутина, законодательством не установлено обязательное составление акта отказа от получения повестки.

В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, в связи с чем военнообязанные мужчины могут в любой момент получить повестку. Но, к сожалению, не всегда их вручают с соблюдением всех требований законодательства. Адвокат Роман Симутин на своем YouTube-каналерассказал, считается ли законной повестка, которую заполнили сразу перед вручением.

Он напомнил, что постановлением Кабмина №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов" утвержден новый образец повестки, которая заполняется и подписывается начальником ТЦК. В повестке указывается номер распоряжения, на основании которого вызывается лицо и уполномочивается лицо на ее вручение.

"Если повестку заполнили "на коленке" еще и старого образца, в которой не указывается номер распоряжения, вручает ее не уполномоченное лицо, то вы почему-то все равно должны получить повестку, хотя та вручается способом не предусмотренным законом и вне полномочий ТЦК. Вот скажите, чувствуется где-то подвох? Когда мы приходим к государству, то оно требует от нас неукоснительного соблюдения закона", — отметил Роман Симутин.

Поэтому если что-то из этих пунктов было нарушено — повестка уже не может считаться законной. В таком случае адвокат посоветовал не подписывать ни одного акта, но обязательно снимать весь процесс. По его словам, законодательством не установлено обязательное составление акта отказа от получения повестки.

"И последнее решение суда, которым я отменил определение ТЦК о привлечении моего клиента по ст. 210 КУоАП, тому подтверждение. Суд несколько раз переспрашивал представителя ТЦК, каким документом предусмотрено составление акта отказа от получения повестки. В ответ тот перечислил кучу законов, вспомнил постановление Кабмина №1487, но ссылок на статью, пункт или что-то другое мы так и не дождались", — сообщил он.

Как реагировать, когда вам вручают выписанную "на коленке" повестку

Более того, Фокусписал, в каких случаях украинцы могут не приходить в ТЦК. По месту учета военнообязанный должен предъявить специальный документ, подтверждающий, что неявка была по уважительной причине.

Напомним, 1 августа сообщили, каких мужчин во время мобилизации отправят на фронт в августе и что ждет военнообязанных без боевого опыта.