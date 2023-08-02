Мобилизация в Украине: в каких случаях украинцы могут не приходить в ТЦК

По месту учета военнообязанный должен предьявить специальный документ, который подтверждает, что неявка была по уважительной причине.

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В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация, в связи с чем военнообязанные мужчины могут в любой момент получить повестку. Гражданам рассказали, существуют ли уважительные причины для того, чтобы не явиться в территориальные центры комплектования (ТЦК). Об этом говорится в Постановлении Кабмина №673 "Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного или резервиста для призыва на сборы".

Призыву подлежат сейчас мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, однако бывает так, что украинцы не могут явиться в военкомат после вручения повестки. В некоторых случаях за это не предусмотрена ответственность.

По месту учета нужно будет предьявить документ, который подтвердит, что человек не смог прийти по утвержденным законом основаниях.

Визит в ТЦК: в каких случаях можно не явиться

Согласно Постановлению Кабмина, пропустить визит в военкомат можно в следующих случаях:

смерть близкого человека, среди которых жена, родители, ребенок, родной брат, сестра, дедушка, бабушка.

смерть близкого родственника супруги, которая произошла позже, чем за неделю до начала даты сборов;

болезнь или уход за больным близким человеком. Также считаются родители, которые проживают в одном помещении с военнообязанным или резервистом;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания;

чрезвычайная ситуация, которая возникла во время призыва на сборы;

сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

Напомним, 1 августа сообщилось, что каких мужчин в ходе мобилизации отправят на фронт в августе и что ждет военнообязанных без боевого опыта. Представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин заявил, что мужчины без боевого опыта могут пройти обучение, которое длится не менее месяца.