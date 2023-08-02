Мобілізація в Україні: у яких випадках українці можуть не приходити до ТЦК

За місцем обліку військовозобов'язаний має пред'явити спеціальний документ, який підтверджує, що неявка була з поважної причини.

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В Україні діє воєнний стан і загальна мобілізація, у зв'язку з чим військовозобов'язані чоловіки можуть у будь-який момент отримати повістку. Громадянам розповіли, чи існують поважні причини для того, щоб не з'явитися до територіальних центрів комплектування (ТЦК). Про це йдеться в Постанові Кабміну №673 "Про затвердження переліку поважних причин неприбуття або несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного або резервіста для призову на збори".

Призову підлягають наразі чоловіки віком від 18 до 60 років, однак буває так, що українці не можуть з'явитися до військкомату після вручення повістки. У деяких випадках за це не передбачена відповідальність.

За місцем обліку потрібно буде пред'явити документ, який підтвердить, що людина не змогла прийти із затверджених законом підстав.

Візит до ТЦК: у яких випадках можна не з'явитися

Згідно з Постановою Кабміну, пропустити візит до військкомату можна в таких випадках:

смерть близької людини, серед яких дружина, батьки, дитина, рідний брат, сестра, дідусь, бабуся.

смерть близького родича дружини, яка сталася пізніше, ніж за тиждень до початку дати зборів;

хвороба або догляд за хворою близькою людиною. Також мова йде про батькiв, які проживають в одному помешканні з військовозобов'язаним або резервістом;

здійснення щодо військовозобов'язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання;

надзвичайна ситуація, яка виникла під час призову на збори;

складання державних іспитів у вищих навчальних закладах.

Нагадаємо, 1 серпня повідомили, що яких чоловіків під час мобілізації відправлять на фронт у серпні та що чекає на військовозобов'язаних без бойового досвіду. Представник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін заявив, що чоловіки без бойового досвіду можуть пройти навчання, яке триває не менше місяця.