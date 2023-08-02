10 тысяч детей под угрозой: РФ готовит новую депортацию украинцев из оккупации, — ЦНС

В украинском подполье отметили, что детей из Запорожской области развозят по лагерям по всей России. Ответственность за проект лежит на партии Владимира Путина.

Российские оккупанты планируют за летом "промыть мозги" детям на захваченных территориях Запорожской области. Предварительный план — более 10 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 2 августа.

По информации украинского подполья, коллаборантам поставили задачу вывезти "на отдых" более 10 тысяч местных детей. В этом российская власть преследует собственные цели.

Детей вывозят в лагеря Дагестана, Чувашии, Краснодарского края и других частей Российской Федерации. Ответственность за проект лежит на партии президента РФ Владимира Путина.

"В лагерях детей подвергают идеологической обработке через пропагандистские концерты и "образовательные мероприятия". При этом нередко дети становятся жертвами преступлений, в частности в детском лагере в Анапе четыре ребенка из временно оккупированных территорий Донбасса стали жертвами педофила, воспользовавшегося их бесправным статусом на отдаленной земле", — говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления отмечают, что это часть политики геноцида со стороны Кремля и россияне сознательно уничтожают целое поколение в промышленном масштабе и прикрываются благими намерениями.

"К этой программе привлечена не только верхушка агрессора или кучка коллаборантов на местах, а педагоги, врачи, артисты и другие работники лагерей", — подытожили в ЦНС.

Напомним, 27 июля генпрокурор Андрей Костин заявил, что наибольшие страдания агрессия России наносит украинским женщинам и детям. Правоохранители тщательно фиксируют военные преступления РФ в Украине, женщины и дети в центре внимания.