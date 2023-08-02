Ракеты дальностью 600 км: ВМС Ирана развернули военные учения в Персидском заливе

Иранские СМИ говорят, что в ходе учений участвуют корабли КСИР, вооруженные ракетами большой дальности, а также беспилотники с технологией искусственного интеллекта.

ВМС Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана 2 августа приступили к учениям в Персидском заливе с целью показать готовность к обороне его акватории. В учениях принимают участие корабли спецподразделения "Ходжаджи" впервые оснащены ракетами с дальностью действия 600 км "для обеспечения безопасности Абу-Муса" и других островов. Об этом сообщает агентство Tasnim.

"Подразделения ВМС КСИР, включая боевые, морские, ракетные, беспилотные, быстрого реагирования, радиоэлектронной борьбы и воздушно-десантные, при поддержке аэрокосмических сил КСИР, отрабатывают в ходе военных игр различные военные тактики", — говорится в сообщении.

Авторы публикации не раскрыли подробности о ракетах и их технических характеристиках, однако по данным иранского ресурса Farsnews, в ходе этих учений впервые были представлены система крылатых ракет Qadir и баллистическая ракета Fatah 360 морского базирования, оснащенная искусственным интеллектом.

"Одной из важных особенностей этих учений является использование беспилотных летательных аппаратов и беспилотных судов с передовым искусственным интеллектом", — заявил командующий оперативной базой КСИР Сардар Али Азмаи.

Отметим, что если речь идет действительно о ракетах Fath 360, то о них стало известно еще в 2022 году. Однако это ракета класса "земля-земля" малой дальности, с радиусом действия до 75 км, поэтому маловероятно, что иранская армия модернизировала данный вид вооружения, улучшив дальность полета в несколько раз.

Ранее сообщалось, что на вооружении армии Ирана была поставлена первая крылатая ракета с искусственным интеллектом Abu Mahdi. Разработчики утверждают, что она отличается высокой точностью, разрушительной силой и большой дальностью полета — более 1000 км.