Для распространения пропаганты: оккупанты свозят на захваченные территории студентов из РФ

В подполье сообщают, что "студенческие трудовые отряды" активно действуют в разрушенных городах, таких как Лисичанск, Мариуполь и Северодонецк, которые особенно пострадали от действий оккупантов.

На временно оккупированных территориях российские захватчики организовали так называемые "студенческие трудовые отряды", в основном состоящие из российских граждан, которые часто участвуют в пропагандистских мероприятиях и видеоматериалах. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Согласно информации, эти "отряды" активно действуют в разрушенных городах, таких как Лисичанск, Мариуполь и Северодонецк, которые пострадали от действий оккупантов.

"Гастролеры из России проводят в захваченных городах семинары и "молодежные форумы" при поддержке "Росмолодежт" — оккупационной структуры, которая занимается децентрализацией "молодежных движений", большинство из которых мимикрируют под волонтерские", — отметили в ЦНС.

Центр сопротивления также сообщает, что российское военно-политическое руководство активно применяет информационно-пропагандистские методы для усиления своего влияния на молодежь на оккупированных территориях Крыма.

Одним из примеров таких усилий стал проведенный "Форум молодых специалистов "Путь Победы. Зеркало", на котором присутствовало более 120 учеников из вузов, контролируемых оккупантами, а также представители российских оккупационных войск, включая Вооруженные Силы РФ, Министерство Внутренних Дел и МЧС, прокуратуру.

Напомним, что на временно оккупированных территориях российские военные начали разыскивать детей, которые не пошли в российскую школу. Войска РФ создали соответствующие группы коллаборантов, фиксирующих и контролирующих посещение ребенком российской школы. Родителям, отказавшимся отдать ребенка в российскую школу, оккупанты угрожают лишением родительских прав.