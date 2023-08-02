"РФ не стремится к миру": посол США высказалась о ночной атаке БПЛА по Украине

По словам Бриджит Бринк, в Кремле не думают о безопасности гражданского населения, что приводит к новым жертвам. Также оккупанты умышленно обстреливают инфраструктуру.

Российская Федерация продолжает постоянные обстрелы мирных городов Украины и тем самым демонстрирует, что мирное соглашение для них не в приоритете. Об этом заявила посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк в социальной сети Twitter 2 августа.

По ее словам, Российская Федерация регулярно совершает атаки на украинские города, инфраструктуру, зернохранилища, поэтому и речь не может идти сейчас о мирных переговорах.

"Дома. Порты. Зернохранилища. Исторические здания. Мужчины. Женщины. Дети. Круглосуточные усиленные российские удары по Кривому Рогу, Харькову, Киеву, Херсону в очередной раз дают понять, что Россия не стремится к миру, не думает о безопасности гражданского населения", — говорится в сообщении.

В частности, удары по зерновой инфраструктуре, считает Бриджит Бринк, могут говорит о том, что Российская Федерация не обращает внимание на гуманитарную проблему, ведь люди по всему миру рассчитывают на еду из Украины.

Ночная атака БПЛА 2 августа: подробности

В ночь на 2 августа Российская Федерация снова пыталась атаковать украинские территории. Армия оккупантов запустила беспилотники иранского происхождения Shahed-136/131.

Осуществлялись пуски сразу с трех направлений — Курск, Приморско-Ахтарск (Российская Федерация) и Чауда (Крым).

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 23 ударных БпЛА", — говорится в сообщении Воздушных сил.

В украинской столице ПВО сбила все воздушные цели и осколки частично повредили здания. Предварительно, в результате атаки на Киев никто не пострадал.

Напомним, 2 августа эксперты предупредили о новой угрозе для Украины, ведь российские оккупанты меняют тактику своих атак. При этом, хоть РФ впервые запустила дроны сразу с трех разных площадок, украинские военные могут использовать это в свою пользу, считают аналитики.