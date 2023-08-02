Остались без "Солнцепека": Тарнавский показал, как ВСУ уничтожают технику ВС РФ (видео)

По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", Силы обороны за сутки уничтожили 19 единиц военной техники, включая артиллерийские системы и бронеавтомобили.

Украинские военные продолжают успешно наносить урон российским оккупационным войскам на Таврическом направлении. Об этом в среду, 2 августа, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.

Так, за последние сутки были нанесены значительные удары по вражеским силам и технике.

Согласно отчету Тарнавского враг потерял 19 единиц военной техники, а именно:

4 боевые бронированные машины;

6 артиллерийских систем и минометов;

1 ТОС-1А "Солнцепек";

1 беспилотный летательный аппарат;

7 автомобилей.

Более того, Силы обороны также успешно атаковали и уничтожили 10 складов боеприпасов и 1 склад горюче-смазочных материалов противника.

Напомним, 31 июля сообщалось, что российские оккупанты лишились еще одной тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Технику уничтожили усилиями подразделений ракетных войск и артиллерии.

Ранее, 27 июля, стало известно, что FPV-дрон "Пегас" поразил ТОС-1А "Солнцепек". После удара военная техника продолжила движение, но через несколько секунд взорвалась.