"Максимальное поражение": бойцы 14 бригады применили миномет М60МА по позициям РФ (видео)

Использование миномета позволяет в первую очередь спасти жизни украинцев и нанести максимальное поражение вражеской пехоте.

Бойцы подразделений 14-й отдельной механизированной бригады демонстрируют работу артиллерийского оружия по позициям оккупантов, в частности миномета М60МА. Видео работы опубликовала 2 августа пресс-служба подразделения в Facebook.

Защитники отметили эффективность этого оружия. По их словам, использование миномета позволяет в первую очередь спасти жизни украинцев.

"Небольшая артиллерия, которая прикрывает пехоту", — отметил военный Андрей.

Он отметил, что враг очень боится последствий применения этого оружия. Попадания наносят максимальное поражение пехоте.

Применение минометов ВСУ в войне с Россией

Силы обороны Украины 28 июля впервые применили на поле боя 60-мм миномет Сommando. Это оружие очень удобное и легкое, поэтому не проблема быстро изменить локацию для осуществления выстрелов, которые являются чрезвычайно точными. Этот миномет в первую очередь используют для уничтожения больших групп пехоты.

118-я бригада теробороны получила от волонтеров 120-мм минометы. Волонтеры приобрели и передали военным полноценную минометную батарею. Как отметили в бригаде, вооружение позволит уничтожать оккупантов с большего расстояния.

Командующий Сухопутный войск ВСУ Александр Сырский 14 июля показал, как артиллеристы бригады имени князя Романа Великого регулярно уничтожают врага и демонстрируют успешные результаты на фронте. Работают минометчики во взаимодействии с аэроразведчиками. Благодаря беспилотникам артиллерия впоследствии осуществляет точные выстрелы.

Напомним, 1 августа пограничники уничтожили минометную позицию оккупантов на Лиманском направлении. Артиллерия Десантно-штурмовых войск ВСУ успешно ликвидировала минометный расчет российских захватчиков, который помешал наступающим силам.