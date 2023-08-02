В Пакистане создали аналог HIMARS: уничтожает цели на расстоянии до 170 км

Страна учла опыт Украины и создала управляемые ракеты, которые имеют высокую точность. Отмечается, что A-100 будет дешевле западных аналогов, а значит получит высокий экспортный потенциал.

Пакистанский оборонный конгломерат Global Industrial & Defense Solutions показал на выставке вооружений IDEF-2023 аналог американского HIMARS. Об этом сообщает Global Defense Insight.

В Пакистане создали управляемые ракеты FATAH-1 и FATAH 2 для РСЗО А-100. Первое изделие способно уничтожать различные цели на расстоянии до 140 км с круговым отклонением от цели менее 50 метров. Система наведения ракеты инерционная и GPS.

FATAH-2 находится в стадии разработки и она будет иметь несколько улучшенные характеристики. В частности максимальная дальность будет 170 км, а круговое отклонение менее 10 метров.

В издании отмечают, что такая разработка важна на фоне использования высокоточных РСЗО во время российско-украинской войны. Украина в значительной степени зависит от артиллерии и РСЗО из стран Запада. Отдельно выделяются возможности HIMARS и MLRS, которые имеют высокую мобильность и большую дальность поражения до 80 км.

Поэтому успех высокоточных систем может использовать пакистанская компания с собственной разработкой. FATAH могут иметь высокий экспортный потенциал, потому что будут стоить дешевле западных РСЗО при схожих характеристиках и высокой точности.

В "Милитарном" добавляют, что FATAH — это развитие китайской реактивной установки А-100, которая является копией советского "Смерча". Однако в отличие от направляющих стволов, как у БМ-30, в пакистанской машине будет западный подход и будут использовать одноразовые контейнеры с ракетами, чтобы увеличить скорость перезарядки.

Напомним, 1 августа украинская армия нанесла 5 ударов по скоплению российских войск на острове Джарылгач в Черном море.

25 июля Украина показала на выставке вооружений РСЗО "Ольха".