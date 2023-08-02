"Бьют из всего что можно": РФ не прекращает штурмовать Белогоровку на Луганщине, — ОВА

По словам Артема Лысогора, Белогоровка является эпицентром всех военных действий. Враг осознает трудности для проведения атак, поэтому штурмует позиции ВСУ всеми возможными способами.

Белогоровка в Луганской области постоянно подвергается наступлениям и обстрелам со стороны Российской Федерации. Тем не менее, украинские вооруженные силы успешно сохраняют контроль над своими позициями в этом районе. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в эфире "Еспресо".

"На Белогоровку штурмы не прекращаются ни на минуту. Это эпицентр (боевых действий, — ред.), где враг понимает, что наземно ему трудно заскочить, поэтому по нашим ребятам бьет из всего что можно, но они держатся", — подчеркнул он.

В соответствии с заявлением главы Луганской областной военно-административной администрации, украинские военные проводят наступательные операции, нанося удары по российским силам. Однако, он также подчеркнул, что противостояние с российскими вооруженными силами представляет значительные трудности и они оказывают серьезное сопротивление.

Напоминаем, утром 31 июля армия РФ нанесла удар по Кривому Рогу: согласно данным военной администрации, погибли 4 человека. Разбор завалов еще продолжается, поэтому все может измениться.

Между тем Сергей Череватый, представитель Восточного оперативного командования, подтвердил успехи ВСУ у Бахмута. По его словам, за месяц удалось освободить 36 кв. км территории.