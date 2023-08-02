Стало известно когда в Украину прибудут почти 100 БТР от Болгарии, — СМИ

Журналисты утверждают, что указанные БТР находятся на складах более 40 лет и "покрываются пылью", поэтому после ремонта их передадут на нужды ВСУ в обмен на компенсацию со стороны США.

В Болгарии заверили, что в сентябре 2023 года планируется передать Украине почти 100 единиц бронетранспортеров, которые сейчас находятся на складах страны. Об этом изданию "LIGA.net" рассказал депутат болгарского парламента Ивайло Мирчев.

Отмечается, что в начале осени 2023 года правительство Болгарии должно окончательно ратифицировать поставки украинским военным около 100 единиц БТР.

В издании напомнили, что еще 13 июля предложение о передаче 100 БТРов было внесено в парламент Болгарии, а уже 21 июля депутаты одобрили передачу бронетехники.

"Речь идет о бронетехнике в основном со складов МВД, которая производилась в 1960-х и 1970-х годах и была зачислена во внутренние войска (сейчас это жандармерия) в 1980-х". — говорится в статье.

Депутат парламента Болгарии Ивайло Мирчев заверил, что эта техника никогда не использовалась, однако некоторые из этих БТР являются технически неисправными.

"Более 40 лет пылятся на складах и несут только расходы на их охрану и содержание", — добавил он.

Стоит заметить, что в обмен на передачу Украине БТР Болгария надеется на компенсацию со стороны США, что позволило бы улучшить обороноспособность болгарской армии.

К слову, 1 августа сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена работает над увеличением объемов поставок боеприпасов Украине, чтобы поддержать наступление Сил обороны, так Штаты заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей по поставкам Украине снарядов.

Напомним, что 21 июля парламент Болгарии поддержал новую военную помощь, которую предоставят Украине.