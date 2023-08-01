США договорились: Болгария и Южная Корея будут поставлять 155-мм боеприпасы для ВСУ, — FT

Администрация Байдена хочет поддержать наступательные действия ВСУ, а потому ищет разных поставщиков в мире, которые могли бы производить снаряды, пока расширяют собственное производство.

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Администрация президента США Джо Байдена работает над увеличением поставок боеприпасов Украины, чтобы поддержать наступление Сил обороны. Об этом сообщает газета Financial Times.

Украина активно использует артиллерию калибра 155 мм вдоль линии фронта. США наращивают количество производимых боеприпасов, но это займет пару лет, поэтому в краткосрочной перспективе ВСУ нужно поставлять боеприпасы с помощью международных союзников.

"Я лично сижу в своем офисе каждое утро и трачу 30 минут на боеприпасы калибра 155-мм", — сказал советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Официальные лица сообщали, что США осознавали, что из-за использования тысяч боеприпасов ежедневно объемы запасов будут сгорать. Поэтому администрация Байдена усилила попытки поддержать контрнаступление ВСУ. По данным издания, Штаты заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей по поставкам снарядов Украине. Сейчас продолжаются такие же переговоры с Японией. Сами Штаты к 2025 году планируют нарастить производство боеприпасов до 90 000 в месяц с нынешних 24 000.

"Мы не предусматривали и не готовились к длительной войне, а эффективность промышленной базы была ограничена", — сказал Марк Канчиан, старший советник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований.

Поэтому США уже передали больше боеприпасов, чем приобрели для своей армии за 10 лет. По данным центра Center for New American Security, за последние 10 лет Пентагон приобрел около 790 000 155-мм боеприпасов, а Украине передали более 2 миллионов.

Кроме этого, Украине предоставили кассетные боеприпасы, чтобы ВСУ могли поддерживать темпы наступательных действий. В настоящее время украинская артиллерия выпускает около 8000 снарядов в сутки.

Напомним, 31 июля эксперты заявили, что контрбатарейная борьба ВСУ позволяет уничтожать многочисленную российскую артиллерию.

Также украинские СМИ писали, что в Украине ежемесячно производится десятки тысяч снарядов для армии.