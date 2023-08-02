"Сталевий кордон" накрыл минометами российские позиции и уничтожил боевую машину, — ГПСУ

Аэроразведчики зафиксировали замаскированные позиции и технику противника. Впоследствии пограничники применили миномет.

Бойцы бригады "Сталевий кордон" успешно применил минометы против российских позиций. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба государственной пограничной службы в Telegram.

Эффектные действия провели на Купянском направлении. Аэроразведчики зафиксировали замаскированные позиции и технику противника. Впоследствии бойцы "Сталевого кордону" применили миномет. В результате использования артиллерии была ликвидирована вражеская техника.

"Поэтому сегодня враг недосчитается как минимум одной боевой машины!" — говорится в сообщении.

"Сталевий кордон" в войне с Россией

Командир "Сталевого кордону" Валерий Падитель показал видео боев в районе Лимана. В результате атаки более десяти оккупантов были ликвидированы, еще значительное количество получили ранения. Он отметил, что вблизи населенного пункта Твердохлебово провели успешную наступательную операцию. В результате атаки более десяти оккупантов были ликвидированы. Еще значительное количество захватчиков получили ранения. Украинские бойцы потерь не понесли.

Бойцы из "Гвардии наступления" активно готовились к штурмам весной 2023 года. Пограничное подразделение стало одной из штурмовых бригад, созданием которых занималось МВД. В подразделения ведомства, которые должны были усилить Силы обороны, подали заявки более 28 тысяч добровольцев, и они прошли соответствующее обучение.

Напомним, в апреле комбриг "Гвардии наступления" пообещал большие неприятности для ВС РФ. Командир "Сталевого кордону" назвал бои с врагом в Бахмуте "последними рывками" россиян и анонсировал освобождение украинских территорий.