Отправил на службу 3 депутатов: экс-командира ТРО будут судить за превышение полномочий

Следствие установило, что солдаты одной из воинских частей, которые имеют статус депутатов Киевсовета, в течение года не появлялись на службу, потому что проходили ее в более безопасном месте.

Работники ГБР сообщили о подозрении экс-командиру одной из воинских частей теробороны. Его обвиняют в превышении служебных полномочий и командировке военнослужащих на службу в Киевский городской совет. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что солдаты воинской части, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один — помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу. Выяснилось, что руководитель части отправил их для прохождения службы в Киевской городской военной администрации, о чем издал соответствующий приказ.

"Экс-командиру сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий совершенные в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет", — говорится в сообщении ГБР.

Напомним, что 27 июля суд наложил арест на имущество и сбережения экс-руководителя Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова и его родственников. Борисова подозревают в незаконном обогащении во время войны.

Также сообщалось, что 28 июля главу Ровенского областного ТЦК и СП Сергея Луцюка, подозреваемого в избиении военного, арестовали по решению суда и поместили в СИЗО.