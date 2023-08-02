"Мобилизация под угрозой": в ТЦК объяснили, почему без выдачи повесток на улицах не обойтись

Украина нуждается в военных разных специальностей — от танкистов до десантников, но граждане не появляются в военкоматах добровольно. Руководитель Львовского ТЦК рассказал, что обновить данные не приходят даже те, кто имеет отсрочку.

Добровольно в военкоматы обращаются примерно 20% от планового задания, и половина из этих лиц — контрактные военные. Этим объясняется необходимость вручения повесток на улицах. Об этом рассказал руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко, в интервью для Leopolis.news.

"Если не будет этих розысков и доставки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК — это не автоматическое отправление в армию. Нужно понимать, что это целый ряд процедур, а также медицинский осмотр. И те, кто имеют законные основания, по состоянию здоровья или по другим причинам не быть мобилизованными, точно не попадут в армию", — подчеркнул он.

Тищенко рассказал, что иногда человек получает повестку на улице и приходит в военкомат, после чего выясняет, что имел право на отсрочку от службы. По его словам, украинцы с тремя детьми или инвалидностью позже признавались, что просто боялись приходить самостоятельно в ТЦК.

Также руководитель развеял страхи относительно остановки работы предприятий из-за призыва сотрудников. Он убежден, что худшим сценарием для компаний будет приход российских "хозяев" из-за неспособности Украины обороняться.

"Кстати, согласно действующему законодательству каждый военнообязанный обязательно должен сообщать ТЦК обновленную информацию о составе семьи, состоянии здоровья, изменении места работы и тому подобное. И если бы мужчины это делали заблаговременно и регулярно, то однозначно порядка было бы больше в их учетных делах и никто не дергал бы людей зря", — отметил глава ТЦК.

Тищенко рассказал, что мобилизационное распоряжение, также известное как "боевая повестка", вручают военнообязанным только после прохождения медкомиссии и признания его годным к службе. Судьбу мобилизованного после получения такой повестки определяет наличие боевого опыта.

"Если лицо служило, тогда направляют в пункт постоянной дислокации воинской части. Там в течение 3-4 недель проходит боевое слаживание. Зато всех, кто не служил, мы направляем в учебные центры", — объяснил руководитель.

По его словам, потребность существует во всех военных специальностях. Армии нужны пехотинцы, танкисты, артиллеристы, летчики и десантники. Также Тищенко напомнил, что во время войны все украинцы должны носить с собой документы.

"Во время военного положения каждый гражданин независимо от возраста и пола должен иметь при себе документ, который бы мог идентифицировать его личность. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет также должны иметь при себе военно-учетный документ", — подчеркнул он.

Напомним, адвокат Роман Симутин рассказал, что заполненная сразу перед вручением повестка не считается законной. Он объяснил, что повестку должен заполнять и подписывать начальник ТЦК. Кроме того, в ней должен быть указан номер распоряжения, на основании которого лицо вызывают.

Фокус писал о том, в каких случаях лицо может не являться в ТЦК несмотря на врученную повестку. В частности, уважительной причиной считается смерть или болезнь близкого человека.