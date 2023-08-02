Пока у противника есть средства, он будет наносить удары: нужно усиливать ПВО, — Игнат

В последнее время в Украине участились воздушные тревоги. Это обусловлено тем, что ВС РФ из-за активных боевых действий на фронте пытаются бить по тыловым районам и прифронтовым городам.

В Украине в последнее время участились воздушные тревоги из-за угроз со стороны Вооруженных силы РФ нанесения авиаударов баллистическими ракетами. И пока у неприятеля будут эти средства поражения, он будет наносить удары, поэтому Украине крайне необходимо усиливать свои средства ПВО. О том как украинским вооруженным силам противостоять ракетным ударам россиян рассказал 2 августа спикер Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Полковник отметил, что активность противника обусловлена боевыми действиями на фронте, где продолжаются упорные бои. Поэтому россияне пытаются бить по тыловым районам и прифронтовым городам.

Опасность ударов баллистическим вооружением заключается в том, что ракета может быть запущена в относительной близости к цели, из-за чего время реагирования на ее запуск ограничено, поскольку время подлета небольшое.

"Иногда тревога, к сожалению, объявляется вместе со взрывами, ведь противник скрывает эти установки недалеко от границы или от линии боевого соприкосновения и наносит удары по прифронтовым территориям", — сказал Игнат.

По его словам, Украина уже имеет соответствующее вооружение, предоставленное некоторыми западными союзниками, которое способно обеспечить защиту неба от особенно опасных баллистических ракет.

"Должны понимать, что пока у противника будет достаточно средств, пока он будет наносить удары по Украине. Именно поэтому нам нужно наращивать такое вооружение", — подчеркнул полковник.

Он добавил, что Украина в определенном количестве уже имеет от британских и французских партнеров крылатые ракеты, но теперь хотелось бы усилиться немецкими и американскими комплексами.

"Хотелось бы иметь баллистическое вооружение, американское, как ATACAMS, которое будет поражать противника достаточно эффективно", — сказал Игнат.

Также спикер ВВС рассказал об опасности ударов беспилотников, которые несмотря на свои условно скромные характеристики, все же способны довольно точно поражать цель. По словам полковника, россияне увеличили направления пусков БПЛА, если раньше их было два, то теперь к Краснодарскому краю и Брянской области добавились Курская область и полигон "Чауда" в Крыму.

Ранее сообщалось, что украинская крылатая ракета "Трембита", которая разрабатывается инженерами-волонтерами, готова проходить испытания на полигоне. Разработчики утверждают, что низкая стоимость ракеты позволит перегрузить вражескую ПВО, что повысит эффективность уничтожения целей.