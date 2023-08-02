"Вы понимаете, о каких странах идет речь": Зеленский призвал ускорить поставки F-16 (видео)

Руководитель государства подчеркнул, насколько важно получить истребители F-16 сразу после обучения украинских пилотов и призвал иностранных дипломатов способствовать этому.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Воздушные силы ВСУ быстро получат самолеты F-16 после завершения обучения украинских пилотов и призвал послов способствовать этому. Об этом он заявил 2 августа во время совещания с руководителями дипломатических учреждений других стран, информирует Офис Президента.

Руководитель государства отметил, что страны, которые имеют эти истребители, могут оперативно способствовать их получению Украиной. Он обратил внимание на том, насколько важно предоставить их сразу после обучения пилотов.

"И вы понимаете, о каких странах идет речь", — подчеркнул Зеленский.

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Украинский политик прокомментировал и вопрос дальнобойного оружия. Он отметил, что стоит работать и в дальнейшем с партнерами, и прежде всего с США. Совместная работа позволит украинским защитникам получить средства для эффективного уничтожения российских захватчиков.

"Должен наступить тот день, когда так же привычно для всех нас, для наших воинов, как Javelin или HIMARS, так же заработают и ATACMS", — сказал руководитель государства.

Он добавил, что Украина обязательно должна быть защищена от российского террора "воздушным щитом". Зеленский поблагодарил послов, которые способствовали помощи украинскому народу.

Коалиция по подготовке украинских пилотов на F-16

Алексей Резников, министр обороны Украины, на саммите НАТО в Вильнюсе подписал меморандум, который касается создания коалиции по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16. Документ одобрили 11 государств: Канада, Дания, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Польша, Португалия, Норвегия, Румыния и Великобритания.

Напомним, 2 августа в CNN сообщили, что в США задержали начало обучения украинских пилотов на истребителях F-16. В Белом доме якобы еще думают, присылать ли американских пилотов для помощи в подготовке украинцев.