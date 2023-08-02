Россияне превращают школы Мариуполя в "тюрьмы строгого режима" — Андрющенко (видео)

С сентября в школу можно будет попасть через единственный вход и по пропуску, а покинуть ее будет невозможно до окончания занятий, родителям проход на территорию учебного заведения вообще запрещен.

К новому учебному году во временно захваченном Мариуполе оккупационные власти планируют обнести металлическими заборами все учебные заведения города. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Первый экспериментально-тестовый вариант уже готов. Школа №65 уже обнесена металлическим забором. Полностью. Сугубо "тюрьма народов". До такого даже СССР не дошло. Российская неоимперия пошла дальше — до самого дна", — подчеркнул он.

По словам Андрющенко, все, что делают в Мариуполе россияне, превращается или в руины, или в лагерь. Советник городского головы также сообщил, что оккупационные власти планируют с сентября ввести строгий дресс-код в школах.

"Для учителей — женщин. Запрещено красить волосы, использовать косметику, одеваться только в классическую одежду. Прическа короткая, но не "ежик". Для длинных волос — хвост, или гуля", — рассказал он.

Вместе с этим для мужчин также оккупанты утвердили определенные правила, им следует быть чисто выбритыми и быть одетыми в классический костюм и галстук.

"Если честно, это так тригерит и заставляет вспоминать ОШ#7 в Мариуполе Жданове. И бесконечно долгие недели наказаний за нарушение дресс-кода учеником... Но, то были 80-е. Теперь, 21 век, но Мариуполь кто-то оттолкнул назад в средневековье", — подчеркнул Андрющенко.

Ранее, Фокус писал, что 1 августа в Центре национального сопротивления заявили, что на временно оккупированных территориях враг начал разыскивать детей, которые не пошли в российскую школу. Кроме этого, оккупанты угрожают лишением родительских прав тем гражданам, дети которых не пошли в школу.

Напомним, что 2 августа советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в больницу №2 интенсивной терапии россияне выгрузили восемь автобусов тяжелораненых оккупантов из Запорожской области.