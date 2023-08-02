"Выгрузили 8 автобусов тяжелораненых": ВС РФ досталось на Запорожье, — Андрющенко

Больница в Мариуполе уже переполнена, но туда продолжают привозить россиян из Запорожской области, рассказал советник мэра города.

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Во временно оккупированный Мариуполь Донецкой области доставили автобусы с ранеными оккупантами. Об этом 2 августа сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграмм-канале.

"Время хороших новостей. В больницу №2 интенсивнои терапии россияне час назад выгрузили восемь автобусов тяжелораненых оккупантов из Запорожской области. Инсайд говорит, выживут не все", — проинформировал Андрющенко.

Он добавил, что больница интенсивной терапии в Мариуполе уже переполнена ранеными оккупантами.

Напомним, что ВС РФ пытаются развить наступление на Купянском и Лиманском направлениях с целью снова оккупировать освобожденную территорию. Враг пытается продвигаться на этих участках фронта, но при этом несет большие потери, поскольку сталкивается с силой и мотивацией украинских защитников.

Ранее сообщалось, что бойцы "Стального кордона" накрыли минометами российские позиции и уничтожили боевую машину. Эффектные действия провели на Купянском направлении. Аэроразведчики обнаружили замаскированные позиции и технику российских оккупантов. Впоследствии бойцы "Стального кордона" применили миномет. Также по целям отработала артиллерия, которая ликвидировала вражескую технику.