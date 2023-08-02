Планы срываются: комбриг "Сталевого кордону" рассказал о ситуации на Лиманском фронте

Враг пытается продвигаться на Купянском и Лиманском направлениях, но из-за удачных действий украинских защитников несет большие потери, сообщил Валерий Падитель.

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Российские войска пытаются развить наступление на Купянском и Лиманском направлениях с целью вновь оккупировать освобожденную территорию. Однако их планы срываются благодаря удачным действиям бойцов Сил обороны Украины. Об этом 2 августа сообщил командир штурмовой бригады "Сталевий кордон" Валерий Падитель.

По словам комбрига, враг пытается продвигаться на данных участках фронта, но при этом несет большие потери, поскольку сталкивается с силой и мотивацией украинских защитников.

"Наша сила в единстве и мотивации. Именно поэтому враг, который планировал снова оккупировать нашу освобожденную территорию под Купянском и Лиманом, несет большие потери. Их планы срываются удачными действиями украинских воинов", — написал Падитель в Telegram.

Напомним, как рассказал 2 августа спикер генштаба ВСУ Павел Ковальчук, бойці ВСУ продолжают сдерживать натиск неприятеля на Лиманском и Купянском направлениях. По его словам, на этих участках фронта россияне успехов не имеют.

О ситуации на северном фланге украинского фронта рассказали в Минобороны Великобритании. 2 августа была опубликована актуальная карта боевых действий в Украине, где были показаны направления ударов Сил обороны в ходе контрнаступления. Участки на Лиманском и Купянском направлениях были обозначены как "спорные территории", за которые идут бои.