"Вивантажили 8 автобусів важкопоранених": ЗС РФ дісталося на Запоріжжі, — Андрющенко

Лікарня в Маріуполі вже переповнена, але туди продовжують привозити росіян із Запорізької області, розповів радник мера міста.

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В тимчасово окупований Маріуполь на Донеччині доправили автобуси з пораненими окупантами. Про це 2 серпня повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

"Час гарних новин. В лікарню №2 інтенсивноі терапії росіяни годину назад вивантажили вісім автобусів важкопоранених окупантів із Запорізькоі області. Інсайд каже, виживуть не всі", — проінформував Андрющенко.

Він додав, що лікарня інтенсивної терапії в Маріуполі вже переповнена пораненими окупантами.

Нагадаємо, що ЗС РФ намагаються розвинути наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках з метою знову окупувати звільнену територію. Ворог намагається просуватися на цих ділянках фронту, але водночас зазнає великих втрат, оскільки стикається із силою і мотивацією українських захисників.

Раніше повідомлялося, що бійці "Сталевого кордону" накрили мінометами російські позиції та знищили бойову машину. Ефектні дії провели на Куп’янському напрямку. Аеророзвідники виявили замасковані позиції та техніку російських окупантів. Згодом бійці "Сталевого кордону" застосували міномет. Також по цілях відпрацювала артилерія, яка ліквідувала ворожу техніку.