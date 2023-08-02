Помогают эвакуировать раненых: в Запорожье мужчина создал уникальные баги для ВСУ (видео)

Одна такая машина обходится от 200 до 240 тысяч гривен, а военные уже стоят за ними в очереди.

В Запорожье мужчина делает багги для ВСУ. Мини-авто помогают вывозить раненых из зоны боевых действий. О разработке запорожского изобретателя рассказали в эфире телемарафона.

Житель Мелитополя Иван 17 лет работал на СТО, где ремонтировал авто. После оккупации родного города он перебрался в прифронтовое Запорожье и продолжил заниматься любимой работой. Параллельно с этим, мужчина вывозил людей с оккупированных территорий и ездил на передовую, как волонтер.

Впоследствии он решил более практично помогать украинским защитникам, продал собственное авто, а на вырученные средства решил смастерить багги для бойцов на передовой.

Идею Иван подсмотрел в интернете, несколько усовершенствовал и доработал и создал мини-авто для эвакуации раненых.

Первую модель мужчина изготовил за свой счет. Авто не имеет крыши, оно легкое и может маневрировать. Сбоку возле дверей Иван прикрепил носилки, на которые можно укладывать раненых украинских защитников и эвакуировать их с поля боя в безопасное место.

Бойцы ВСУ, которые получили багги, впоследствии помогали его усовершенствовать — на новой модели прикрепили запасное колесо сзади и добавили дополнительный багажник.

"Разрабатывали авто вместе с ребятами. Эта машина на следующей неделе уже поедет на фронт. Доходит до того, что ребята сбрасываются на авто, потому что все надо оплачивать и все надо покупать. Из военных очередь", — рассказал Иван.

Он добавил, что сейчас ищут спонсоров, которые будут помогать изготавливать багги.

"По стоимости — машина выходит от 200 до 240 тысяч гривен. Все чертежи есть в цифровом виде, поэтому можно сделать производство автоматическим, на станках, чтобы сварщик как конструктор составлял. Последняя машина сделана почти за месяц, затянулось, потому что детали делались вручную, делали цифровую копию, чтобы можно было на лазере нарезать потом", — рассказывает Иван.

Напомним, что инженеры из Харькова создали машину, которая готовит почву к гуманитарному разминированию. Она роботизированная, легкая в управлении и может ремонтироваться в Украине.

Также сообщалось, что Украине создали уникальный БПЛА Backfire. Backfire характеризуется полной автономной работой. Благодаря этому он не имеет ни одного канала связи, который бы передавал информацию туда или обратно, его не видят вражеские средства РЭБ.