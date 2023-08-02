Поможет в разминировании: харьковскую разработку запустят в массовое производство, — ОВА (фото)

Харьковские инженеры создали машину, которая готовит почву к гуманитарному разминированию. Она роботизированная, легкая в управлении и может ремонтироваться в Украине.

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Машина для подготовки грунта к гуманитарному разминированию, разработанная харьковскими инженерами, получила сертификат соответствия. Теперь можно запускать ее массовое производство. Об этом 2 августа сообщил в соцсетях глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Это очень важное событие, ведь Харьковщина одна из самых засоренных боеприпасами областей. Оккупанты заминировали все: обочины, дороги, поля, лесные тропы, рекреационные зоны. Спасибо отечественным инженерам, ученым, саперам за этот огромный вклад", — заявил он.

Руководитель ОВА рассказал, что преимущества харьковской разработки в легкости эксплуатации, а также возможности обслуживать и ремонтировать машину на территории Украины. Она способна обезвредить противотанковые или противопехотные мины и "растяжки" — распространенную систему противопехотного минирования.

Синегубов подчеркнул, что машина роботизированная, поэтому оператор управляет ею с безопасного расстояния.

"Благодарны за поддержку первому вице-премьер-министру Юлии Свириденко и надеемся на стимулирование производителей правительством. Убежден, благодаря таким изобретениям значительно ускорим разминирование территорий Харьковщины", — добавил чиновник.

Фото, опубликованное председателем Харьковской ОВА Фото: Олег Синегубов / Telegram

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко отмечала, что украинские производители смогут изготавливать две такие машины в месяц. Она подчеркнула, что сейчас цель Украины — расширить отечественные производства.

По данным Минэкономики, Украине необходимо разминировать примерно 174 тысячи кв. километров земель. Правительство заключило договоры с хорватскими компаниями, которые производят специальную технику для разминирования. Одна из них уже открыла офис в Киеве.