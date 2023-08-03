Разочаровалась в российской армии: Скабеева в эфире набросилась на "эксперта" (видео)

По словам российской телеведущей, никто не верит в "жест доброй воли" при отступлении ВС РФ из-под Киева и Чернигова. По ее мнению, "так сложились обстоятельства".

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева все больше теряет веру в победу России в войне в Украине. В эфире своей программы "60 минут" она устроила перепалку с гостем, который заявил, что российская армия якобы "уничтожила" более 2/3 танков ВСУ.

"То есть возможности вести устойчивую оборону и эффективное наступление в ВСУ "сокращаются", – заявил россиянин.

Скабеева возразила, что "большую часть из "уничтоженных" танков можно восстановить".

"Но на Киев, да, мы вполне можем идти. Но вопрос интересный другой – мы стояли под Киевом, могли его "взять" еще в марте прошлого года. Отошли тогда, был жест доброй воли", – сказал пропагандист.

По его словам, это было "элементарное желание" президента России Владимира Путина "предотвратить ядерную войну".

Вместо этого гостя перебила Ольга Скабеева и заявила, что складывались такие обстоятельства, что лучше было уйти.

"Дела нашей группировки, при всем уважении к "жесту доброй воли", складывались, это главные обстоятельства, мы же люди взрослые, и в Киевской, и в Черниговской так, что лучше было уйти", – сказала она.

Гость Скабеевой начал с ней спорить. Мол, все было "не совсем так". Но пропагандистка с ответом не заставила ждать.

"Совершенно именно так. И все люди следующие прекрасно понимают, поэтому конечно, в итоге это было названо "жестом доброй воли", нашим "гуманизмом", – отметила Скабеева.

Напомним, 23 июня Скабеева обвинила Вооруженные силы Украины в массированной ракетной атаке на Одессу и при этом заявила, что Россия "с удовольствием смотрит" на обстрелы города.

Ранее, 13 июля, Скабеева призвала Китай отправить на границу с Украиной десятки миллионов солдат, потому что Россия в них нуждается.