"Наши красные линии": какие пленные солдаты ВС РФ не подлежат обмену

В Офисе генпрокурора заявили, что у Украины есть четкая позиция касаемо людей, которые совершали тяжелые преступления во время войны. Все они будут отбывать наказание здесь.

В Офисе генерального прокурора Украины рассказали, какая категория пленных российских оккупантов не подлежит обмену в любом случае. Эту тему затронул руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов в интервью для "Интерфакс-Украина" 2 августа.

По его словам, и речь не может идти об обмене тех граждан Российской Федерации, которые совершали особо тяжкие преступления в Украине в ходе войны. Эта категория оккупантов после приговора будут отбывать свое наказание в Украине.

"Это такие наши условные "красные линии". Так как если мы всех будем обменивать, то что тогда будет останавливать их от совершения военных преступлений?" — говорится в сообщении.

Это официальная позиция Офиса генерального прокурора, как отметил Юрий Белоусов. При этом, если брать в учет осужденных, которые все же подлежат обмену, то здесь счет на единицы.

Важным вопросом является гражданство пленных.

"Когда мы говорим о военных преступлениях, как правило, это касается граждан России. Но не только. Граждане Украины из так называемых "Л/ДНР" также попадают в плен, их действия квалифицируются по статье "государственная измена", — отметил Юрий Белоусов.

Напомним, 24 июля сообщалось, что разведчик Иван Дзюба потерял обе ноги за 13 дней плена у "вагнеровцев". Он около недели прятался в лесополосе под Соледаром и питался снегом, а потом пережил плен и пытки током. Теперь он учится ходить на протезах, но уже стремится вернуться на военную службу.