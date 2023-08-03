Двигались на Киев: силы ПВО уничтожили все вражеские Shahed в небе, — Воздушные силы (фото)

По данным командования, пуски 15 иранских дронов-камикадзе осуществлялись из Брянской области, однако восьмая подряд атака на Киев провалилась.

Украинская система противовоздушной обороны во время ночной атаки на города уничтожила все вражеские БПЛА. Об этом говорится в сводке пресс-службы Воздушных сил от 3 августа.

В командовании отметили, что Российская Федерация запустила не менее 15 дронов-камикадзе и воздушные цели были уничтожены в небе.

Запускались БПЛА иранского происхождения Shahed-136/131 из Брянской области и заходили дроны в воздушное пространство с северного направления.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны все вражеские БПЛА уничтожены", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах также отметили, что за проведшие сутки украинская авиация нанесла не менее 25 ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники Российской Федераци.

Помимо дронов-камикадзе украинские военные и система ПВО уничтожили 7 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня противника.

Ночная атака БПЛА 3 августа: подробности

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко написал, что войска Российской Федерации снова атаковали столицу при помощи БПЛА Shahed. Информации о жертвах и разрушениях не поступало, при этом силы ПВО уничтожили около 15 объектов в небе.

"Восьмая подряд атака барражирующих боеприпасов "Shahed" по Киеву. И снова, как вчера – атака массированная", — говорится в сообщении.

Напомним, 3 августа глава объединенного координационного пресс-центра оперативного командования "Юг", капитан 1-го ранга Наталья Гуменюк заявила, что ВС РФ могут нанести ракетный удар по Украине после ночной атаки Shahed. В Черное море выведены вражеские корабли на боевое дежурство.