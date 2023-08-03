Зеленский и Путин не готовы: президент Бразилии пожаловался, что его "мирный план" игнорируют

По словам бразильского лидера, президенты России и Украины пока не соглашаются на предлагаемые инициативы и не вступают в конструктивный диалог для скорейшего завершения войны.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва снова выразил интерес к "мирным инициативам" в отношении Украины. Он выразил обеспокоенность тем, что его предложенный "план" до сих пор остается незамеченным и игнорируется. Об этом сообщает издание Reuters.

Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Бразилия прилагает усилия для поиска мирного решения войны в Украине. Однако, по его мнению, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пока не готовы принять предлагаемые инициативы или вступить в конструктивный диалог.

Он объяснил, что его страна, вместе с другими, стремится предложить мирное решение для Украины в тот момент, когда обе стороны будут готовы к такому диалогу. Он выразил недовольство по отношению к западным государствам и Совету Безопасности ООН за их якобы недостаточные усилия в остановке войны в регионе. По мнению Лулы да Силвы, международное сообщество должно активнее вмешиваться, чтобы прекратить насилие и способствовать мирному разрешению конфликта.

"Совбез ООН не сработал. США вторглись в Ирак, Франция и Англия вторглись в Ливию, теперь Россия. И каждый имеет право вето", — сказал он.

Силва также высказал мнение о том, что G7, группа, состоящая из семи крупнейших промышленно развитых стран, больше не должна существовать. Он предполагает, что G7 следует заменить более представительной и инклюзивной группой, такой как G20, в которую войдут не только промышленно развитые страны, но и развивающиеся страны.

"Я надеюсь, что раз и навсегда люди увидят, что обсуждение политики в G7 устарело. После G20 G7 даже не должно быть", — подчеркнул Лула да Силва.

Напомним, что 19 июля во время саммита лидеров стран ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мир уже начинает уставать от российско-украинской войны.

10 мая президент Бразилии Лула да Силва на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил о своем желании помочь Украине и России найти компромиссное решение на переговорах, связанных с окончанием войны. Он также выразил надежду на то, что стороны смогут найти "золотую середину" и достичь мира.