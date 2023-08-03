Сотни солдат и больше десяти единиц техники: в ВСУ показали ударную мощь "Гиацинта" (видео)

По словам бойцов 47-й ОМБР, советская пушка показывает эффективность в бою и наносит ощутимый урон российским оккупантам.

Воины 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ продемонстрировали мощь 152-мм пушки 2С5 "Гиацинт-Сʼ, которая в течение месяца уничтожила сотни оккупантов и более десяти единиц военной техники. Видео 3 августа опубликовали на Facebook-странице 47-й ОМБр.

Украинские артиллеристы сообщили, что успешно применили пушку советского производства "Гиацинт", чтобы обезвредить множество вражеских опорных пунктов, а также уничтожить российскую военную технику.

"Только за месяц эта мощная установка подавила большое количество вражеских взводных опорных пунктов, уничтожила два ПТУРа, МТЛБ, около десяти единиц бронированной техники, три грузовика…" — говорится в сообщении.

Помимо военной техники украинские защитники уничтожили сотни российских оккупантов в течение последнего месяца.

Напомним, 1 августа бойцы 67-1 бригады показали боевую работу 85-мм пушку Д-44, которую они установили на тягач МТ-ЛБ.

Ранее, 31 июля, украинские защитники продемонстрировали работу американской гаубицы M119A3 на фронте. Орудие отличается высокой точностью, его применили под Бахмутом.

Также напомним, 30 июня в Минобороны Украины показали работу британской буксируемой гаубицы L119.