"Возражений нет": в России ужесточат ответственность за уклонение от военной службы

Правительственная комиссия РФ по законопроектной деятельности одобрила проект об уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу.

В России готовятся ввести уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. Об этом сообщают российские Ведомости.

По информации издания, глава комитета Госдумы по обороне, депутат "Единой России" Андрей Картаполов предложил дополнить ст. 328 УК РФ ("Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы") частью третьей. Уголовное наказание будет грозить тем, кто уклоняется от призыва при отсутствии законных оснований для освобождения от службы. Инициатива не вызвала возражений у правительства РФ. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект соответствующих поправок в законодательство.

СМИ сообщают, что Картаполов предлагал ввести уголовную ответственность для уклонистов от мобилизации еще осенью 2022 года. В качестве санкций депутат упоминал штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Однако депутаты Госдумы заявляли, что инициатива не актуальна.

Напомним, в августе стало известно, что в России разрешили призывать на фронт тех, кто получил отсрочку. Такое решение вынес суд Ханты-Мансийского автономного округа в РФ по делу сотрудника "Сургутнефтегаза" Сергея Вахрамеева, которого мобилизовали, несмотря на бронь по месту работы, временно освобождающую от призыва на военную службу. Сообщалось, что военные комиссариаты РФ вправе привлекать забронированных граждан.

Также 1 августа сообщалось, что российские граждане массово поджигают военкоматы на территории РФ. Известно по меньшей мере о 8 подобных случаях. Военкоматы горели в Петербурге и Можайске, а в Подмосковье в здание бросили взрывчатку.

Фокус писал 1 августа, что полицейские и работники СБУ провели обыски почти в 100 военкоматах в 11 областях Украины. Правоохранители раскрыли масштабную схему уклонения от призыва. Правонарушители просили за свои услуги 6 тысяч долларов.