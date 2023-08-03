Тактика времен войны в Грузии: ВС РФ усилили паспортизацию украинцев, — Госдеп США

По словам представителя американского ведомства Мэттью Миллера, жители оккупированных территорий сталкиваются с ограничением прав и угрозами со стороны местной "власти".

Российские оккупационные власти все чаще начали принуждать граждан Украины принимать российское гражданство. Для этого они используют всевозможные методы запугивания. Об этом говорится в исследовании программы Conflict Observatory, которую поддерживает Государственный департамент США от 2 августа.

По словам представителя Госдепа Мэттью Миллера, кампания россиян по паспортизации является весьма тревожной, ведь помимо угроз против украинцев в оккупации применяются и многочисленные ограничения, которые не дают им нормально продолжать жизнь.

"Те, кто отказывается это сделать, сталкиваются с ограниченным доступом к государственным услугам, трудоустройству и владению собственностью. Это влияет на их мобильность, здоровье и средства к существованию", — говорится в сообщении.

Кроме того, украинские родители, которые не хотят регистрировать своих маленьких детей для получения российского гражданства, столкнулись с тем, что им не выделяются родительские льготы. В связи с этим им даже угрожают лишением родительских прав.

Мэттью Миллер напомнил Кремлю, что даже такие методы не изменят реальности того, что захваченные территории навсегда останутся украинскими и те граждане, которые временно вынуждены проживать под чужим флагом, останутся укринцами.

"Паспортизация также дает повод для дальнейшего развития имперских амбиций Кремля, якобы для защиты граждан, на которых он претендует за пределами своих границ. Это давняя тактика, которую Россия применяет на территориях, оккупированных ею в пределах международно признанных границ Грузии", – отметил Миллер.

В конце США вновь призвали Российскую Федерацию прекратить боевые действия, покинуть чужие территории и вспомнить о международном праве.

Напомним, 1 августа сообщалось, что РФ разрешит "голосовать" тем, кто не взял вражеский паспорт во время "выборов" на оккупированных территориях. Для жителей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей установили особые правила с учетом "специфики" регионов.