"Индивидуальные беседы": россияне начали допрашивать детей в Луганской области, — ОВА

По данным главы военной администрации, коллаборанты подозревают, что при выезде из города дети могут поддерживать связи с эвакуировавшимися сверстниками и узнавать новости из источников, не окутанных российской пропагандой.

На оккупированной территории Луганской области детей, которые вернулись из летних лагерей в Российской Федерации, ждут "индивидуальные встречи" с представителями специальных служб оккупационных властей. Об этом начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщил в Telegram.

"Имея мощную группировку и достаточно техники, противник значительно усилил атакующий потенциал на нашем участке фронта. Но украинские защитники сдерживают все нашествия врага и наносят ему огневое поражение. Не останавливают россияне и авиационные налеты на деоккупированные территории. Да, вчера удары с неба они направили по Белогоровке. Артиллерийское давление от оккупантов испытали Невская и та же Белогоровка", – отметил Лысогор.

Согласно его заявлению, на временно оккупированных территориях Луганской области, детей в возрасте от 10 до 16 лет, возвращающихся из летних лагерей Российской Федерации, ожидают так называемые "индивидуальные беседы" с представителями соответствующих служб оккупационных властей.

"Кроме этого, у них тщательно проверяют мобильные телефоны. У подростков больше года практически не было доступа к интернету. Поэтому коллаборанты подозревают, что при выезде из города те могут поддерживать связи с эвакуировавшимися сверстниками и узнавать новости из источников, не окутанных российской пропагандой", – отметил Лысогор.

Также имеется информация о том, что оккупационные власти опасаются, что дети могут передавать информацию о текущих событиях, происходящих в Северодонецке. В случае подозрений о такой деятельности, захватчики вызывают на подобные "индивидуальные беседы" родителей детей, чтобы, предположительно, проверить обстановку и убедиться в отсутствии передачи нежелательной информации.

"В школе №14 в Лисичанске днем действует штаб провластной партии, где наблюдается скопление гражданских. Однако ночью помещение служит укрытием для военных РФ, таким образом прикрывающих себя местным населением", – отметил Лысогор.

Напомним, что на временно оккупированных территориях российские военные начали разыскивать детей, которые не пошли в российскую школу.

26 июля постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты вывезли на территорию Беларуси около 3000 украинских детей. В депортации детей из Украины подвергают антиукраинской пропаганде.