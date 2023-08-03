Дроны или НЛО: летчики США наблюдали "странные вещи" на военных полигонах в Аризоне (видео)

В закрытых зонах над территориями военных баз в небе встречались предположительно беспилотники, которые летели на высоте и со скоростью, нехарактерных для такого типа беспилотной авиации.

С января 2020 американские летчики, совершавшие полеты в районе полигонов в Аризоне, стали свидетелями странных явлений. В одно время они встречали небольшие неопознанные объекты, иногда в виде роя, состоящего из восьми групп, в другое — аппараты, летящие на высоте 11 км со скоростью 900 км в час. Еще один беспилотник врезался в козырек самолета F-16 Viper, причинив ему повреждения. О характере подобных встреч говорится в материале The War Zone.

Авторы публикации пишут, что эти события описаны в отчетах Федерального управления гражданской авиации (FAA), составленных примерно за три года. В целом данные свидетельствуют о том, что в эти запретные зоны с пугающей регулярностью вторгаются те, кого часто классифицируют как беспилотники или выглядят, как БПЛА. Однако многие из них на самом деле являются неопознанными объектами.

В руки обозревателей попала часть таких отчетов, в которых говорится о необычных воздушных столкновениях на юго-западе Аризоны.

Сообщается, что в Аризоне находятся несколько военных баз, в том числе крупная испытательная авиабаза морской пехоты, на которой базируются несколько эскадрилий F-35, а также подразделения, летающие на других самолетах. В штате Аризона имеется ряд крупных полигонов с ограниченным воздушным пространством — значительная часть границы Аризоны с Мексикой проходит под этими полигонами.

Карта, показывающая обозначенное ограниченное воздушное пространство, используемое для военной подготовки в Аризоне

Карта юго-западной Аризоны, на которой также показаны различные зоны специального воздушного пространства

С чем сталкивались летчики

По данным FAA, за последние три года в этом районе США произошел целый ряд столкновений военных самолетов с группами летательных аппаратов, о которых говорят, что они летят вместе. Так, 29 марта 2021 два летчика, управлявшие самолетами F-35 в окрестностях Баки, штат Аризона, сообщили о "3-4 беспилотных летательных аппаратах, находящихся справа от них на высоте 17 000 футов(5180 м)".

22 апреля 2022 другой летчик F-35 сообщил о "8 серебристых БПЛА на высоте от 16 000 до 20 000 футов (до 6000 м)" в окрестностях Глендейла, штат Аризона.

Истребители в небе над юго-западной Аризоной также сталкиваются с беспилотниками с необычными характеристиками, причем иногда на гораздо больших высотах, чем те, на которых могут работать типичные потребительские типы. 25 марта 2021 года летчикипары F-35, совершавшие полет в районе города Каса-Гранде, штат Аризона "сообщили о большом белом БПЛА… на высоте 24 000 футов (7315 м)"

"Объект, который казался неподвижным, был описан как небольшой самолет GA (авиация общего назначения) или очень большой БПЛА", — говорится в одной из записей в журнале FAA.

Еще при описании одного случая говорилось, что летчику F-35 пришлось совершить резкий маневр, чтобы уклонится от столкновения с подобными объектами.

19 января уже 2023 года истребитель F-16 Viper неизвестного подразделения, фактически столкнулся в воздухе с "оранжево-белым БПЛА". В записи FAA говорится, что беспилотник, врезался в фонарь истребителя, но степень повреждений изначально была неясна.

Также отмечается, что все объекты были обнаружены радарами, а также в некоторых случаях был установлен зрительный контакт.

В конце обозреватели отмечают, что возможно речь идет о каких-то разведывательных операциях, и если так, то растущее число тревожных и потенциально опасных столкновений с дронами явно представляют собой очень реальную опасность на безопасности США.

Ранее сообщалось, что в Мексике сняли на видео нечто похожее на огромное "дискообразное" НЛО, зависшее над городом. На кадрах было видно, как странный объект парит в небе, окруженный светящимся ореолом.