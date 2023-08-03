Психологический эффект: в ГУР оценили опасность от "отрядов самообороны" в Белгороде (видео)

По словам Андрея Юсова, оккупанты стремятся создать иллюзию того, что "граница теперь надежно защищена".

В Белгородской области начали активное оснащение так называемых "отрядов самообороны". Подразделениям были выданы современные технические средства, включая квадрокоптеры, автомобили и антидроновые ружья. Это шаг был предпринят с целью усилить оборонную способность и повысить оперативную эффективность этих отрядов. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии "24 Каналу".

"По всей вероятности, эти образования создадут значительные проблемы для самой России", — отметил он.

Путем создания "добровольной народной дружины", российские граждане стремятся создать иллюзию того, что "граница теперь надежно защищена".

Однако, маловероятно, что их задействуют в роли диверсантов, так как для осуществления диверсионных действий требуются специально подготовленные и обученные боевики.

"Мы имеем дело больше с психологическим эффектом. Это люди, которые избежали частичной мобилизации, которые не пошли добровольцами, которые пытаются отсидеться у себя на месте, но делают вид, что они что-то от кого-то защищают", – рассказал Андрей Юсов.

По словам представителя ГУР, настоящие "отряды самообороны" в России должны сразу отправиться на Москву, чтобы уничтожить диктаторский режим Путина.

Напомним, что бойцам теробороны Белгородской области выдали оружие. Добровольцам, вступившим в территориальную самооборону Белгородской области РФ, граничащей с Украиной, выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. В теробороне этого российского региона числится около трех тысяч человек.

Напомним, в мае-июне 2023 года бойцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" (РДК), воюющие на стороне ВСУ, осуществляли рейды в Белгородскую область. По оценкам аналитиков DeepStateMAP, военным удалось занять территорию почти в 10 квадратных километров. В ответ российская армия наносила хаотические удары по населенным пунктам.