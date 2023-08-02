В Кремле выдачу автоматов и противодронных ружей белгородскому формированию объяснили "обстановкой в приграничном регионе".

Related video

Бойцам теробороны Белгородской области выдали оружие. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, "все осуществляется строго в соответствии с законодательством". Об этом сообщают росСМИ.

По информации журналистов, добровольцам, вступившим в территориальную самооборону Белгородской области РФ, граничащей с Украиной, выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. В теробороне этого российского региона числится около трех тысяч человек.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, выдача оружия осуществлялась "строго в соответствии с законодательством" и "в связи с обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе".

"Это меры, необходимые на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются", — цитируют спикера Кремля росСМИ.

Напомним, в мае-июне 2023 года бойцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" (РДК), воюющие на стороне ВСУ, осуществляли рейды в Белгородскую область. По оценкам аналитиков DeepStateMAP, военным удалось занять территорию почти в 10 квадратных километров. В ответ российская армия наносила хаотические удары по населенным пунктам.

Позже стало известно, что из Шебекино Белгородской области сбежали 87 чиновников. Причиной якобы стали сложные условия проживания и разрушенное жилье.

Губернатор региона Вячеслав Гладков решил взять под контроль "охрану" границы, и заявил, что в Белгородской области формируют полк территориальной самообороны, чтобы не допустить создание "серой зоны". А в начале июля он анонсировал выдачу оружия бойцам территориальной самообороны. По словам Гладкова, бойцы теробороны полгода проходили обучение и были обеспечены необходимым обмундированием и снаряжением.

Фокус писал, что в конце июля 33 новобранца подразделения российских добровольцев Легион "Свобода России" приняли присягу. Они утверждали, что взяли в руки оружие по своей воле и теперь будут бороться "за свободу и независимость и светлое будущее своей Родины".