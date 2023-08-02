"У зв'язку з обстановкою": теробороні Бєлгородської області видали зброю

У Кремлі видачу автоматів і протидронних рушниць бєлгородському формуванню пояснили "обстановкою в прикордонному регіоні".

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Бійцям тероборони Бєлгородської області видали зброю. За словами спікера Кремля Дмитра Пєскова, "все здійснюється строго відповідно до законодавства". Про це повідомляють росЗМІ.

За інформацією журналістів, добровольцям, які вступили в територіальну самооборону Бєлгородської області РФ, що межує з Україною, видали автомати, протидронові рушниці та автомобілі УАЗ. У теробороні цього російського регіону значиться близько трьох тисяч осіб.

За словами прессекретар Володимира Путіна Дмитра Пєскова, видавання зброї здійснювали "суворо відповідно до законодавства" і "у зв'язку з обстановкою, яка є на землі в цьому прикордонному регіоні".

"Це заходи, необхідні на тлі атак, нападів, які з території України здійснюються", — цитують спікера Кремля росЗМІ.

Нагадаємо, у травні-червні 2023 року бійці легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" (РДК), які воюють на боці ЗСУ, здійснювали рейди в Бєлгородську область. За оцінками аналітиків DeepStateMAP, військовим вдалося зайняти територію майже в 10 квадратних кілометрів. У відповідь російська армія завдавала хаотичних ударів по населених пунктах.

Пізніше стало відомо, що з Шебекиного Бєлгородської області втекли 87 чиновників. Причиною нібито стали складні умови проживання та зруйноване житло.

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков вирішив узяти під контроль "охорону" кордону, і заявив, що в Бєлгородській області формують полк територіальної самооборони, щоб не допустити створення "сірої зони". А на початку липня він анонсував видачу зброї бійцям територіальної самооборони. За словами Гладкова, бійці тероборони пів року проходили навчання і були забезпечені необхідним спорядженням.

Фокус писав, що наприкінці липня 33 новобранці підрозділу російських добровольців Легіон "Свобода Росії" склали присягу. Вони стверджували, що взяли в руки зброю з власної волі та тепер боротимуться "за свободу і незалежність і світле майбутнє своєї Батьківщини".