Ждет дорога на фронт: в Легионе "Свобода России" приняли присягу новые бойцы (видео)

На видео слышно, как российские добровольцы присягают на верность "своему народу" и обещают бороться за свободу России.

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В подразделении российских добровольцев Легион "Свобода России" приняли присягу новобранцы, которые показали свою верность в бою и теперь официально вошли в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Об этом говорится в Telegram-канале подразделения.

Пресс-служба легиона указывает, что присягу приняли 33 добровольца. Новые бойцы будут действовать в различных подразделениях: штурмовых, артиллерийских, разведывательных. Они присягнули на верность "своему народу" и теперь отправятся на фронт.

На видео, опубликованном в Telegram-канале, видны шеренги бойцов с оружием в руках. Над шеренгами — два флага — Украины и "Легиона "Свобода России". Часть новобранцев — с открытым лицом, часть — закрывают лица или балаклавами, или головными уборами.

Легион "Свобода России" — присяга новобранцев

За кадром звучат слова присяги, которую повторяют бойцы. Они утверждают, что по своей воле взяли в руки оружие и теперь будут бороться "за свободу и независимость и светлое будущее своей Родины".

Шеренги бойцов Легиона "Свобода России"

В завершение бойцы выкрикнули лозунг: "Слава Украине! Свобода России!"

Легион "Свобода России" – присяга новобранцев

Отметим, "Легион "Свобода России" — подразделение в составе Интернационального легиона. Бойцы легиона — бывшие российские военнопленные, а также добровольцы-граждане РФ. Возглавляет подразделение командир с позывным "Цезарь" Максимилиан Андронников. Российские добровольцы присоединились к войне против режима президента Владимира Путина с весны 2022 года — именно тогда в сети появилась информация о двух батальонах россиян, которые воюют на стороне Украины. Ориентировочно считалось, что их около ста человек.

Весной и летом 2023 года Легион, а также Российский добровольческий корпус (РДК) провели несколько боевых рейдов на территорию России. В частности, сообщалось о проникновении на территорию Брянской и Белгородской областей. Во время проникновения на Белгородщину российское командование даже эвакуировало ядерные боеголовки, которые находились в хранилище "Белгород-22" неподалеку от границы.

Напоминаем, командир РДК в начале июля 2023 года анонсировал спецоперацию, которая, по его словам, будет "удивительной". События следует ожидать в конце июля, заверил глава российских добровольцев.

Кроме того, стало известно об особой процедуре отбора новобранцев в оба подразделения — РДК и ЛСР. В частности, сначала их мотивированность проверяют дистанционно, а затем — во время очного общения с работниками СБУ.