"Победа России сейчас будет худшим сценарием для человечества": Зеленская дала новое интервью

Первая леди подчеркнула, что самое главное не допустить победы Москвы, ведь Украина сейчас защищает не только себя, но и весь демократический баланс в мире.

Захватническая война России против Украины идет уже почти 18 месяцев, очень важно "не уставать" от войны и продолжать делать все возможное для победы над оккупантами. Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская в интервью изданию The Independent.

"Самое главное не допустить победы России"

"Мы все напряжены. Мы все ждем победы. Мы стараемся, и я также стараюсь, держать руку на пульсе. Ждать хороших новостей и не терять надежды", — подчеркнула она.

Зеленская считает, что международное сообщество не должно "уставать от войны", ведь российская вооруженная агрессия продолжается уже 18-й кровавый месяц, поэтому "если агрессор сейчас победит, это будет худший сценарий для всего человечества".

"Это будет означать, что глобальные средства сдерживания не работают. Это будет означать, что любой, кто имеет власть, силу и достаточные финансовые возможности, может делать в этом мире все, что угодно", — отметила она.

Первая леди добавила, что западные партнеры постоянно говорят они будут с Украиной столько, сколько будет нужно и это очень хорошо.

"Украина защищает не только себя, но и весь демократический баланс в мире"

С тех пор, как российские войска перешли границу 24 февраля, общество требует от всех держать себя в руках. Существует позиция "Dulce et decorum est pro patria mori" (крылатая фраза английского поэта Уилфреда Оуэна, участника Первой мировой войны, которая считается антивоенной и переводится, как "Умереть за отечество сладко и прилично").

"Эта война жестокая. Она кровавая. Она пугающая. Артиллерия — неизбирательная и ужасная — неумолима. Беспилотники бьют так быстро, что вы не слышите, как они приближаются. Запрещенные виды оружия, такие как кассетные боеприпасы, одной ракетой могут накрыть ужасом территорию размером с футбольное поле. Каждый живет в мире средних показателей и процентов выживания, уловки, чтобы чувствовать себя лучше, который уничтожается смертельным свистом одного снаряда", — рассказывает Зеленская.

Для всех семей Украины судьба зависит от победы в войне, которая, в свою очередь, зависит от международного сообщества, поэтому Украина не имеет "другого выхода", кроме как выстоять.

"Это вопрос выживания. Вот почему это так трудно, потому что это длится так долго. Вот почему нам нужны новости, которые дают нам надежду", — подчеркнула первая леди.

Первая леди обеспокоена тем, что некоторые страны начали недооценивать угрозу России, потому что она кажется "такой далекой", и если Москва победит, это повлияет на мировой порядок.

"Украинцы платят за это жизнями своих земляков, остальной мир просто платит своими ресурсами. Пожалуйста, не уставайте, потому что мы, украинцы, не имеем права уставать. Украина защищает не только свои интересы, не только свое существование, мы стараемся поддерживать весь демократический баланс в мире", — отметила Елена Зеленская.

Какую миссию первая леди считает самой важной?

"Я хочу изменить роль первых леди и джентльменов во всем мире от индивидуальных "декоративных" аксессуаров к чему-то большему. Я хочу "задать тренд", когда партнеры президентов "общаются, обмениваются опытом и создают совместные проекты", — рассказала Зеленская.

Она с теплотой рассказала о конкретных семьях, которые вдохновляют ее в работе — в частности, об украинской бабушке, которая "стучала во все двери", чтобы найти свою внучку, которая, как и тысячи других детей, была вывезена солдатами в Россию.

"Поиск десятков тысяч детей, в похищении которых Украина обвиняет Россию, является личной миссией первой леди, которая является одной из самых больших ран в Украине. Мы пытаемся вернуть наших детей. Трудно найти сферу детской жизни, которой бы не коснулась война"", — подчеркнула первая леди Украины.

"Первые леди и джентльмены должны достойно стоять рядом с главой своего государства"

"Мне казалось, что для первой леди недостаточно просто говорить на международных площадках. Я поняла, что могу сложить этот пазл, объединить тех, кто хочет помочь, и тех, кто нуждается в помощи", — отметила она.

Зеленская отмечает, что часть ее более широкой миссии именно переосмыслить, что значит быть женой президента. Она хочет, чтобы жены мировых лидеров "перестали красиво размахивать руками на обочине, а работали вместе над развитием собственного сообщества для созидания добра".

"Мы больше не можем выполнять только декоративную функцию. Мы не можем просто красиво стоять рядом с главой государства. Первые леди и джентльмены могут стараться больше и делать гораздо больше. Я надеюсь, что это так и есть, что мы задали новый тренд", — рассказала она.

Именно из-за таких взглядов, несмотря на войну, в сентябре этого года Зеленская проведет третий "Саммит первых леди и джентльменов" в Киеве, где соберет "своих коллег" лично и виртуально. По ее словам, эта сессия будет посвящена психическому здоровью — теме, которая уже является "очень болезненной для Украины" и мира.

Как протекает семейная жизнь Зеленских во время войны?

Из соображений безопасности семья проживает отдельно от отца, Владимира Зеленского, хотя они "видятся чаще, но это все еще единичные случаи".

После того, как президент Путин приказал своим войскам идти на Киев — в один миг сделав ее мужа защитником Украины в военное время, а сама Елена превратилась в посла на передовой, собирая жизненно важную международную поддержку для страны, оказавшейся в тисках самой кровавой войны в Европе за последние несколько поколений.

Она стала одним из архитекторов восстановления этой страны, опустошенной 2000-километровой линией фронта, даже когда боевые действия еще продолжаются.

"Если Украина не восстанавливается во время войны, она "теряет время", даже если есть угроза, что ее снова разрушат. Везде, где есть люди, должно происходить восстановление как можно быстрее", — рассказала первая леди.

Почему Зеленская не уехала из Украины, как некоторые женщины политиков?

Зеленская рассказала, что не выехала за границу, как мать-одиночка, ведь считает, что во время войны она может сделать гораздо больше для украинцев, чем просто отсиживаться в безопасном месте.

"В июле прошлого года она обратилась к Конгрессу, в ноябре выступила в британском парламенте, а в январе была в Давосе в Швейцарии. Во всех своих речах она не жалеет слов. "Мы знаем, что самой младшей девочке, которую изнасиловали российские оккупанты, четыре года. Самой старшей — 85 лет", — прямо заявила она в Вестминстере, призывая Великобританию помочь в создании Специального трибунала, чтобы Россия могла ответить за свои преступления", — рассказывает журналиста, которая брала интервью.

Вернувшись в Украину, она сплачивает украинскую общественность через свои аккаунты в социальных сетях, призывая семьи "оставаться сильными". Как тогда, когда российский обстрел уничтожил многоквартирный дом в южном городе Кривой Рог, который также является родным городом ее и ее мужа.

Чем живет украинское общество?

По словам Зеленской сейчас все общество живет "войной", ведь самый популярный Telegram-канал в Украине — это не развлекательный канал, а канал, который быстрее всего публикует новости о месте и последствиях обстрелов, о том, что происходит в связи с войной.

"Популярность этого Telegram-канала говорит о том, чем живут украинцы. Нас уже ничем не удивишь. Совокупные последствия бесчисленных кризисных ситуаций в Украине, вот почему, я решила привлечь свои связи и создать собственную организацию по оказанию гуманитарной помощи", — добавила она.

Отмечается, что Фонд Елены Зеленской был основан в сентябре в Нью-Йорке со звездным списком гостей, среди которых были бывший государственный секретарь и первая леди США Хиллари Клинтон и Мэтт Деймон. Среди нескольких проектов, которые уже реализовал Фонд, — восстановление больниц в недавно деоккупированных районах, таких как Изюм вблизи границы с Россией, и доставка десятков тысяч ноутбуков детям, поскольку треть всех школ в Украине закрыта.

К слову, 29 июня Фокус писал, что жена президента Украины Елена Зеленская рассказала, что никогда не давала мужу советов, которые касались управления государством.

Напомним, в интервью, которое вышло 21 июня, первая леди Украины призналась, что ночует отдельно от своего мужа. По словам Елены Зеленской, война изменила жизнь многих украинцев и президентская семья не стала исключением. Они не могут себе позволить досуг или развлечение, пока гибнут люди.