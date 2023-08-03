"Неравнодушные патриоты": в России создали движение в поддержку арестованного Гиркина-Стрелкова

Защитники "бывшего министра обороны ДНР" требуют его немедленного освобождения и намерены "продолжать его деятельность".

В России появилось движение в поддержку арестованного Игоря Гиркина-Стрелкова. Сторонники полковника называют его своим "лидером" и "политическим заключенным", а также требуют его немедленного освобождения из-под стражи. Соответствующее заявление опубликовали в Telegram-канале Гиркина.

"Мы, сторонники, соратники и сподвижники И.И. Стрелкова, его друзья и близкие, простые русские люди вне зависимости от нашей этнической, идеологической и конфессиональной принадлежности, все, кто искренне признают Игоря Стрелкова своим безоговорочным Лидером, требуем скорейшего освобождения И.И. Стрелкова (И.В. Гиркина) из-под стражи и объединяемся в Российское Движение в поддержку Игоря Стрелкова (РДС)", — сообщают активисты.

Соратники Гиркина сообщают, что незадолго до ареста он дал распоряжение начать активную работу по созданию Общероссийского общественного движения. В планах у сподвижников полковника открыть отделения РДС во всех регионах России.

"Каждому неравнодушному русскому патриоту найдется место, где можно будет приложить свои силы, знания и возможности", — пишут активисты.

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Напомним, Игоря Гиркина-Стрелкова задержали 21 июля. Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В частности, в деле упоминалось два поста в Telegram-канале от 25 мая, в которых речь шла о Крыме и о проблемах с выплатами военнослужащим 105 и 107 десантных полков.

Сотрудники правоохранительных органов забрали Гиркина из дома около полудня, где предварительно провели обыски. Предполагалось, что "бывшего министра обороны ДНР" задержали после заявления экс-сотрудника ЧВК "Вагнер" Дмитрия Петровского, который обвинил его в растрате донатов, собранных на нужды оккупационных войск.

Мещанский районный суд Москвы отправил Гиркина в СИЗО на два месяца до 18 сентября. Во время слушания полковник жаловался на здоровье и просил назначить ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Гиркин утверждал, что находится в розыске Интерпола, а потому не собирается скрываться за границей.