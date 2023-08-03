Польские вертолетчики готовы без колебания применить оружие на границе с Беларусью

По приказу главы Минобороны Мариуша Блащака, в район Подлясья переброшены вертолеты из 1-ой воздушно-десантной и 25-ой бригады сил Польши. Генерал Марек Соколовский утверждает, что летчики этих подразделений имеют боевой опыт.

Польские пилоты боевых вертолетов переведены в режим немедленного реагирования и будут готовы без колебаний открыть огонь, если произойдет нештатная ситуация на границе с Беларусью. Об этом 3 августа заявил генерал польской армии Марек Соколовский в эфире телеканала TVP Info.

Военачальник сообщил, что польская армия перегруппировала боевые вертолеты из 1-ой воздушно-десантной бригады сухопутных войск и 25-ой бригады воздушных войск в районе границы с Беларусью. На случай появления тревожных событий на границе вертолеты вооружены, готовы к бою. Они будут расположены в районе Подлясья в режиме немедленного реагирования.

"Вертолеты вооружены и готовы к бою. Здесь есть очень опытные пилоты с полным допуском к полетам, здесь есть пилоты, которые еще со мной в Афганистане и в Ираке применяли авиационное вооружение и ракеты. Они опытны. Если что-то будет вызывать опасения, они без колебаний применят вооружение", — заявил Соколовский.

По его словам, армия выполняет поставленные задачи в соответствии с приказом министра обороны страны Мариуша Блащака о немедленном усилении белорусского направления.

"Уже сегодня была проведена предварительная разведка мест их базирования. Проведены технические инструктажи в области авиации", — отметил генерал.

Отметим, что на момент публикации белорусские официальные лица пока не прокомментировали заявления польского генерала.

Напомним, 1 августа на белорусско-польской границе произошел инцидент — два белорусских вертолета несанкционированно вошли в воздушное пространство Польши. По словам очевидцев вертолеты прошли в 200 метрах над крышами домов местных жителей.

В Минобороны Польши отреагировали на происшествие и заявили, что произошло нарушение воздушного пространства страны, после чего глава ведомства Мариуш Блащак распорядился увеличить количество военных на границе.