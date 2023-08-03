"Единственный способ": Федоров объяснил, как избежать мобилизации в армию РФ жителям ВОТ

Мэр Мелитополя заявил, что не оказаться в рядах российской армии украинцам можно покинув оккупированные территории.

Жители временно оккупированного Мелитополя сталкиваются с обязательным включением в военный список с целью будущей мобилизации в российскую армию. В связи с этой ситуацией, местным жителям необходимо покинуть оккупированную территорию, чтобы избежать такой российской мобилизации. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в комментарии "ТСН".

По словам мэра, в Мелитополь прибыл человек, который называет себя "руководителем военкомата". Он занимается организацией процесса учета граждан, подлежащих призыву на военную службу, на территории, которая временно находится под оккупацией.

"Сегодня я не могу сказать, что есть массовая мобилизация… Есть массовая постановка на учет военнообязанных в этом фейковом военкомате. Но ведь мы понимаем, что это первый шаг, а дальше будет мобилизация", — подчеркнул Федоров.

Мэр подчеркнул, что на ВОТ никто из действующих представителей не может обеспечить безопасность местных жителей. В связи с этой серьезной угрозой и для избежания возможной российской мобилизации, он настоятельно рекомендует жителям города и района покинуть временно оккупированную территорию и обеспечить свою безопасность.

"Это самая большая и можно сказать единственная гарантия", — подчеркнул он.

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что всеобщая мобилизация неизбежна. По его словам, преимущество от мобилизации в приграничных регионах РФ состоит в том, что мобилизованные будут воевать недалеко от дома.

Также сообщалось, что принудительная мобилизация "убила" дисциплину в российских войсках. Более 1000 судебных дел было заведено с января.