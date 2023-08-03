"Без права на ошибку": инженеры ДШВ рассказали о работе на фронте (видео)

Российские захватчики всячески пытаются уничтожить инженерные машины ВСУ, чтобы затормозить наступление Сил обороны Украины.

Саперы 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ рассказали об особенностях работы на фронте. Соответствующее видео опубликовано в Facebook подразделения.

Прокладка и минирование дорог и создание минных заграждений — основная задача инженеров. Военнослужащие рассказали, что соответствующая техника постоянно работает во время артиллерийских обстрелов и опасных ситуаций. На направлении, где находятся бойцы, постоянно восстанавливают дорогу, ведь российские захватчики все уничтожили вокруг.

Преимущественно также их деятельность осуществляется в лесистой местности. Примерно за 30 минут могут проложить 100 метров дороги.

"С песком легче, но он быстро размывается после дождя. Приходится еще раз ехать", — рассказали военные.

Для российских оккупантов инженерная техника — одна из главных целей. Захватчики всячески пытаются уничтожить такие машины.

Контрнаступление ВСУ: работа саперов на фронте

Артиллерийская разведывательная группа 27 июля показала, как разминирует территории на юге. Часто саперы находят противотанковые и противопехотные мины, а российские захватчики придумывают различные способы, чтобы усложнить задачу по разминированию. Саперы рассказали, что иногда им удается находить неразорвавшиеся боеприпасы, которые прилетели, но не взорвались.

Также в июле стало известно, как бригада "Кара-Даг" на южном направлении уничтожает минные поля. Продвижению и проведению украинскими войсками штурма мешает значительное минирование. Однако командование НГУ уверяет, что бойцы уверенно идут к победе.

Напомним, 28 июля в МВД рассказали о сложностях контрнаступления на юге Украины. По словам министра МВД Игоря Клименко, Силам обороны приходится медленно продвигаться сквозь минные поля, потому что надо беречь жизни бойцов и технику.