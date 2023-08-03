Украинскому БПЛА Shark увеличили радиус действия на 20 километров (фото)

Новая модернизация разведывательного дрона позволяет собирать информацию с фронта на более безопасном расстоянии и в скрытых зонах. Общая дальность связи дрона сейчас составляет 80 километров.

Украинский беспилотный разведывательный комплекс Shark получил модернизацию, благодаря которой радиус его связи увеличился на 20 километров. Об этом сообщила пресс-служба компании производителя Ukrspecsystems.

"Экипаж может находиться на безопасной дистанции от линии фронта и проводить разведку поля боя — собирать информацию о перемещении врага на дальнем расстоянии и в скрытых зонах", — говорится в сообщении.

Фото: Милитарный

Отмечается, что БПЛА Shark активно применяются Силами обороны Украины для корректировки артиллерии и разведки местности.

Фото: Милитарный

Что известно об украинском БПЛА Shark?

Максимальная высота на которую может подняться составляет не более трех километров. Запуск происходит с помощью катапульты, а посадка с помощью парашюта. Комплекс БПЛА Shark состоит из трех дронов, пусковой установки, станции управления и станции связи.

Технические характеристики:

размах крыльев — 3,4 м;

дальность действия связи — 80 км (после модернизации);

продолжительность полета — более 4 ч;

максимальная скорость полета — 150 км/ч;

время развертывания — 15 мин.

Напомним, что 18 июля, бойцам Вооруженных сил Украины передали четыре беспилотных комплекса Shark. Новую военную технику получили 92 отдельная механизированная бригада им. кошевого атамана Ивана Сирко, 130-й отдельный разведывательный батальон, 74-й отдельный разведывательный батальон и 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки.

К слову. 13 июля, морские пехотинцы вместе с артиллеристами с помощью украинского дрона SHARK уничтожили зенитно-ракетный комплекс российских военных стоимостью $100 миллионов .