"Очень опасно": россияне минируют тела сослуживцев перед сдачей позиций ВСУ, — СМИ

Как отметили журналисты, в ВСУ не хватает саперов. Более того, потери среди них достаточно большие. Речь идет как о раненых, так и о погибших.

Российские военные минируют тела своих сослуживцев и даже раненых, которых потом пытаются спасти украинские боевые медики. Об этом пишет издание Reuters.

В материале говорится, оккупанты установили наземные мины и мины-ловушки на сотни километров фронта в Украине.

Как рассказал журналистам 47-летний сапер ВСУ Владимир, это очень опасная работа.

"Каждый день мы теряем одного сапера, раненого или мертвого. Это опасная работа. И идет ли вперед целая бригада или около 12 человек отправляются на задание, первыми всегда идут саперы. Это очень опасно", — сказал он.

По его словам, россияне минируют практически все: двери, коробки, ящики, игрушки. Более того, они минируют своих погибших и раненых.

"Они знают, что наши медико-эвакуационные группы поднимают раненых и убитых, под которыми потом находят эту взрывчатку. А это очень опасно для нас", — отметил Владимир.

Как рассказал анестезиолог 128-й бригады ВСУ Александр, были случаи, когда привозили 5-6 раненых, большинство из которых оказывались саперами.

"Так вот, там такая густо заминированная местность, что даже шаг от уже расчищенного маршрута может закончиться фатально", — заявил он.

По его словам, саперов в ВСУ не хватает. Более того, это будет востребованная профессия даже после войны.

Напомним, что инженеры 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ рассказали о работе на фронте. Прокладка и минирование дорог и создание минных заграждений — основная задача инженеров. Военнослужащие рассказали, что соответствующая техника постоянно работает во время артиллерийских обстрелов и опасных ситуаций.

Также 28 июля в МВД рассказали о сложностях контрнаступления на юге Украины. По словам министра Игоря Клименко, Силам обороны приходится медленно продвигаться сквозь минные поля, потому что надо беречь жизни бойцов и технику.